Bakıda daha bir evin bünövrəsi çökür - VİDEO - FOTO
"Rayon İcra Hakimiyyətindən dedilər ki, "bura adi bir qığılcım, siqaret kötüyü düşərsə, böyük partlayış ola bilər və eviniz çökər".
Day.Az xəbər verir ki, bu şikayətlə "Qafqazinfo"ya Xətai rayon Köhnə Günəşli qəsəbəsi Zeytun küçəsi 118 B ünvanında yaşayan Elmar Hümbətov müraciət edib.
Vətəndaşın sözlərinə görə, adıçəkilən ərazinin 134 ünvanında baş vermiş çökmə iki evə ziyan vurub: "Hələ cari il yanvarın sonlarında evdən səs gəlməyə başladı. Anlamırdıq ki, nədir. Zamanla ətrafı qoxu bürüdü. Güclü yağışlardan sonra problem özünü göstərdi. Qonşunun həyətində aşkarladıq ki, böyük bir dəlik yaranıb, altından su axır. Bu, kanalizasiya kollektorunun çökməsidir. Mənim evimi də qəzalı vəziyyətə salıb. Belə ki, divarlarda çatlar yaranıb. Qoxudan isə yaşamaq olmur. Bura uşaqlar üçün də ciddi təhlükədir.
Müvafiq qurumlara dərhal məlumat verdik. Gəlib baxış keçirdikdən sonra dedilər ki, "siz kanalizasiya kollektronun üzərində ev tikmisiniz. Bu, cinayətdir. Orada yaşamaq olmaz". Bizim hazırkı ev 1999-cu ildə tikilib. 2006-cı ildə çıxarışı alınıb. Mən isə 2012-ci ildə bura köçmüşəm. Əgər qanunsuz idisə, bu qədər müddətdə niyə aşkarlanmamışdı? Daha sonra ADSEA tərəfindən həmin dəliyin ətrafı hasarlandı, ancaq hələ də nəticə yoxdur".
Vətəndaş, həmçinin qeyd edib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) evin qəzalı olmasına dair rəy verib: "FHN əməkdaşları yerindəcə məsələni qeydə aldılar. Lakin onlar evin qəzalı olmasına görə sadəcə bir evə rəy verdi. Rayon İcra Hakimiyyətindən də bildirdilər ki, "burada yaşamaq çox təhlükəlidir".
Evdə yaşamaq olmur. Qonşumuz Səmayə xanım isə yaşlıdır, onun üçün vəziyyət daha da təhlükəlidir. Aidiyyəti qurumlar dərhal bu məsələyə müdaxilə etməlidir".
Kanalizasiya kollektorunun yaratdığı problemlə bağlı İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinə sorğu ünvanladıq. Qurumdan sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, ərazidə mövcud kanalizasiya şəbəkəsinin üzərində qanunsuz olaraq fərdi yaşayış evləri tikilib: "Qeyd olunan ünvandakı çökmə magistral kanalizasiya kollektorunun üzərindədir. Evlərin və həyətlərin kollektorun üzərində olması ərazidə təmir-bərpa işlərinin aparılmasını qeyri-mümkün edir. Evlər və ya tikililər sökülməlidir ki, şərait yaradılsın və magistral xətdə təmir işləri aparılsın. Problemlə bağlı müvafiq qurumlara da müraciət olunub. Həll yolları müzakirə olunur. Amma istənilən halda qəzaya baxış keçiriləcək və müvəqqəti olaraq köməklik göstəriləcək".
Məsələ ilə bağlı Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinə də sorğu göndərdik. Qurumun cavabı isə belə oldu: "Məlumat alan kimi əraziyə baxış keçirilib. Bundan sonra birgə iş aparılaraq aidiyyəti qurumlara məlumat verilib. Məsələni nəzarətdə saxlayırıq".
Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi Tomris məhəlləsində yerləşən fərdi yaşayış evinin bünövrəsində də çökmə hadisəsi baş vermişdi. Buna səbəb kanalizasiya kollektorunun deformasiyaya uğraması idi.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре