Kartof tez cücərir? - Bu üsullarla aylarla təzə saxlayın
Kartof bir çox fərqli yeməkdə istifadə olunan və təkbaşına da qızartma, qaynatma və ya sobada bişirmə yolu ilə istehlak edilə bilən bir məhsuldur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, düzgün şəkildə saxlanmadıqda, alınan kartoflar qısa müddətdə cücərməyə başlayır.
Kartofun cücərməsinin qarşısını almaq və uzun müddət təzə qalmasını təmin etmək üçün bəzi təbii üsullardan istifadə etmək mümkündür:
Dəfnə yarpağı: Kartof saxlanılan torba və ya qabın içinə bir neçə ədəd quru dəfnə yarpağı qoymaq cücərməni gecikdirə bilər. Dəfnə yarpağının təbii aromatik quruluşu cücərməyə səbəb olan prosesi yavaşladır. Eyni zamanda həşəratların yaranmasının da qarşısını alır. Daha effektiv nəticə üçün yarpaqları ayda bir dəfə yeniləmək tövsiyə olunur.
Sarımsaq: Kartofların arasına bir neçə diş quru sarımsaq qoymaq təbii qoruma təmin edir. Sarımsağın yaydığı təbii maddələr cücərməni və xarab olmanı gecikdirir. Sarımsağın mütləq quru olması vacibdir, əks halda rütubət yarada bilər. Bu üsul xüsusilə bez torbalarda yaxşı nəticə verir.
Quru nanə: Qurudulmuş nanə yarpaqları kartofun daha uzun müddət təzə qalmasına kömək edir. Nanə təbii aroması sayəsində cücərmə sürətini azaldır və xoşagəlməz qoxuların yaranmasının qarşısını alır. Nanə yarpaqları kartofların arasına səpilə və ya kiçik kisə içində yerləşdirilə bilər. Müntəzəm olaraq yoxlanılması məsləhətdir.
Qaya duzu: Kartof saxlanılan qabın bir küncünə kiçik qabda qaya duzu qoymaq mühitdəki rütubəti tarazlayır. Rütubət azaldıqca cücərmə prosesi də yavaşlayır. Duz kartofla birbaşa təmas etməməlidir. Bu üsul xüsusilə qapalı dolablarda olduqca təsirlidir.
