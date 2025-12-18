Mariya Stadnik Şuşada “Yanıq Kərəmi” oynadı

Dünya güləşinin canlı əfsanəsi, Olimpiya oyunlarının dördqat mükafatçısı, Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Mariya Stadnik Şuşa şəhərinə səfər edib.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə onun Şuşada lentə alınan maraqlı görüntüləri paylaşılıb.

Belə ki, videoda ukraynaəsilli idmançımızın "Yanıq Kərəmi" mahnısının sədaları altında rəqsi maraqla qarşılanıb.