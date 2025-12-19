Dövlət qəzetləri üçün alınacaq kağızın norması müəyyənləşib

"Azərbaycan", "Xalq qəzeti", "Respublika" və "Bakinski raboçi" qəzeti redaksiyalarına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına alınacaq qəzet kağızının norması müəyyənləşib.

 

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov "Azərbaycan", "Xalq qəzeti", "Respublika" və "Bakinski raboçi" qəzeti redaksiyalarına maliyyə yardımı barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında Qərar imzalayıb.

Qəzet redaksiyaları

Qəzetlərin illik tirajı (nüsxə ilə)

Hər bir nüsxənin həcmi (səhifə ilə)

Qəzet kağızına

illik tələbat (tonla)

"Azərbaycan"

2100 min

10

148

"Xalq" qəzetinin redaksiyası" MMC

1700 min

10

123

"Bakinski raboçi" qəzetinin

redaksiyası" MMC

166 min

10

 12