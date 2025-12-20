Vanqanın 2026-cı il üçün qorxulu PROQNOZLARI
Bolqarıstanlı kahinin ən dəhşətli proqnozlarından biri qlobal münaqişələr və diktatorun dünya hakimiyyətinə gəlişi ilə bağlıdır.
Bolqarıstanlı kahin Vanqa bəşəriyyətin taleyi ilə bağlı çox dəqiq proqnozlar verib və bu proqnozlar onun ölümündən sonra da gerçəkləşməyə davam edir. Təbii ki, o, 2026-cı il üçün də proqnozlar verib.
Lent.az-ın xəbərinə görə, kor görücü həyatı boyu əsas dünya hadisələrini qabaqcadan görmək qabiliyyəti ilə məşhurlaşıb və indi, yeni il yaxınlaşdıqca, onlar əvvəlkindən daha aktual, daha qaranlıq və daha narahatedici hala gəlir.
Vanqanın 2026-cı il üçün proqnozları
1. Qlobal münaqişələr: Avropa və Asiya əziyyət çəkəcək
Vanqanın 2026-cı il üçün ən çox yayılmış proqnozları arasında qlobal münaqişələr, xüsusən də Avropanı əhatə edən münaqişələr var.
Təfsirlər tək bir apokaliptik müharibəni proqnozlaşdırmaq əvəzinə, uzun sürən geosiyasi münaqişələri, siyasi parçalanmanı və qlobal ittifaqları yenidən formalaşdıracaq artan hərbi gərginliyi proqnozlaşdırır.
Proqnozlar həmçinin Tayvan, Cənubi Çin dənizi və Hindistan-Çin sərhədindəki gərginliyə də işarə edir.
Nəzəriyyələr yeni ittifaqları, regional güc mübarizələrini və qlobal nizamda kəskin dəyişiklikləri proqnozlaşdırır.
2. Yadplanetlilər Yerə uçacaq
Vanqanın ən dramatik proqnozlarından biri bəşəriyyətin 2026-cı ildə yadplanetli həyatı ilə qarşılaşa biləcəyini göstərir.
Bu iddia, bəzi elm adamlarının gələn il Yer atmosferinə yaxınlaşa biləcəyinə (və ya daha pisi, oraya girə biləcəyinə) inandığı 3I/ATLAS adlı nəhəng, sirli bir obyekt haqqında şayiələr arasında yenidən ortaya çıxdıb.
Bu iddialara görə, böyük bir kosmik obyekt, ehtimal ki, 2026-cı ilin noyabr ayında Yer atmosferinə girəcək.
3I/ATLAS ulduzlararası bir obyektdir, yəni Günəş sisteminin xaricində yaranıb. Bu il iyulun 1-də ATLAS teleskopu tərəfindən kəşf edilib. Qeyri-adi hiperbolik orbitinə (Günəşlə əlaqəsi olmayan) görə, astronomlar onun başqa bir ulduz sistemindən yarandığını təsdiqləyiblər.
3. Süni intellekt insanlara hakim olacaq
Vanqanın 2026-cı il üçün ən populyar proqnozu texnologiyanın insan nəzarətindən kənarda təkamülü üzərində qurulub.
O, süni intellektə heç vaxt bu adla xüsusi müraciət etməsə də, müasir şərhlər avtomatlaşdırmanın işçi qüvvəsinin əksəriyyətini əvəz edəcəyini, insanların maşınlardan çox asılı olacağını və etik sərhədlərin innovasiya ilə ayaqlaşa bilməyəcəyini göstərir.
Bu proqnoz süni intellekt dövründə güclü şəkildə əks-səda doğurur və onu ən geniş qəbul edilən proqnozlardan birinə çevirir.
4. İqlim dəyişikliyi: daha çox zəlzələ, daşqın və isti dalğaları
Bu proqnozlara görə, 2026-cı ildə iqlim dəyişikliyi səbəbindən zəlzələlər, sunamilər və digər genişmiqyaslı təbii fəlakətlər baş verəcək.
Vanqa xəbərdarlıq edib ki, bu təbii fəlakətlər dünyanın müxtəlif bölgələrini bürüyəcək və genişmiqyaslı xaosa səbəb olacaq.
5. Rusiyadan olan bir lider dünya hakimiyyətinə gələcək
Vanqanın 2026-cı il üçün proqnozlarının populyar şərhləri Rusiyadan olan bir liderin qlobal gücə yüksələcəyini göstərir.
Bir çoxları bu proqnozun Rusiya lideri Vladimir Putinin qlobal təsirini nəzərə alaraq ona aid olduğunu iddia edirlər.
