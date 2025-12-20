https://news.day.az/azerinews/1804020.html Oğuzda ağır qəza - Ölən və yaralananlar var - FOTO Oğuzda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki magistral yolunun Sincan kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, hərəkətdə olan "Vito" markalı mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq ağaca dəyib.
Oğuzda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki magistral yolunun Sincan kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
Belə ki, hərəkətdə olan "Vito" markalı mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq ağaca dəyib.
İlkin məlumata görə, qəza zamanı 1 nəfər ölüb, bir neçə nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq, Oğuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
