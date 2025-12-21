https://news.day.az/azerinews/1804042.html ABŞ-də 125 mindən çox sakin işıqsız qalıb ABŞ-nin Kaliforniya ştatının San-Fransisko dairəsində 125 mindən çox istehlakçı işıqsız qalıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "PowerOutage" monitorinq resursunun məlumatlarında bildirilib. Məlumata əsasən, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr 125 542 yaşayış və kommersiya binasına təsir göstərib.
ABŞ-nin Kaliforniya ştatının San-Fransisko dairəsində 125 mindən çox istehlakçı işıqsız qalıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "PowerOutage" monitorinq resursunun məlumatlarında bildirilib.
Məlumata əsasən, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr 125 542 yaşayış və kommersiya binasına təsir göstərib.
"Pacific Gas and Electric (PG&E)" şirkəti problemdən xəbərdar olduğunu və Bakı vaxtı ilə səhər saat 10:15-ə qədər problemi həll edəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
