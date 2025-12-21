Misli Premyer Liqasında 16-cı turun oyunları keçiriləcək

Misli Premyer Liqasında 16-cı tur davam edir.

Day.Az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə iki görüş keçiriləcək.

 

Əvvəlcə "Qəbələ" öz meydanında "Qarabağ"ı qəbul edəcək. Hazırda Qələbə klubu 8 xalla sonuncu - 11-cipillədə qərarlaşıb. "Qarabağ" isə 33 xalla 2-cidir.

Günün ikinci matçında isə "Araz-Naxçıvan" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edəcək. 15 turdan sonra 23 xalı olan "Araz-Naxçıvan" 6-cı, "Şamaxı" isə 20 xalla 8-ci yeri tutur.