https://news.day.az/azerinews/1804060.html Misli Premyer Liqasında 16-cı turun oyunları keçiriləcək Misli Premyer Liqasında 16-cı tur davam edir. Day.Az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə iki görüş keçiriləcək. Əvvəlcə "Qəbələ" öz meydanında "Qarabağ"ı qəbul edəcək. Hazırda Qələbə klubu 8 xalla sonuncu - 11-cipillədə qərarlaşıb. "Qarabağ" isə 33 xalla 2-cidir.
Günün ikinci matçında isə "Araz-Naxçıvan" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edəcək. 15 turdan sonra 23 xalı olan "Araz-Naxçıvan" 6-cı, "Şamaxı" isə 20 xalla 8-ci yeri tutur.
