Olavio Juninyo karyerasını Meksikada davam etdirəcək

"Qarabağ"ın sabiq futbolçusu Olavio Juninyo karyerasını Meksikada davam etdirəcək.

Day.Az-ın məlumatına görə, "Pumas" klubu 29 yaşlı hücumçunun transferini rəsmən açıqlayıb.

 

Braziliyalı forvard yeni komandası ilə rəsmi müqavilə imzalayıb.

Qeyd edək ki, 2023-cü ildən "Qarabağ"ın formasını geyinən Olavio Juninyo cari ilin əvvəlində Braziliya təmsilçisi "Flamenqo"ya keçmişdi.