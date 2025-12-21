https://news.day.az/azerinews/1804067.html Olavio Juninyo karyerasını Meksikada davam etdirəcək "Qarabağ"ın sabiq futbolçusu Olavio Juninyo karyerasını Meksikada davam etdirəcək. Day.Az-ın məlumatına görə, "Pumas" klubu 29 yaşlı hücumçunun transferini rəsmən açıqlayıb. Braziliyalı forvard yeni komandası ilə rəsmi müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, 2023-cü ildən "Qarabağ"ın formasını geyinən Olavio Juninyo cari ilin əvvəlində Braziliya təmsilçisi "Flamenqo"ya keçmişdi.
