https://news.day.az/azerinews/1804093.html Fernando Muslera “Estudiantes”lə növbəti titullarını qazanıb "Qalatasaray"ın keçmiş qapıçısı Fernando Muslera yeni komandası - Argentinanın "Estudiantes" klubunda növbəti uğuruna imza atıb. Day.Az-ın məlumatına görə, təcrübəli qapıçı son bir həftə ərzində iki fərqli turnirdə kubok qazanaraq karyerasına daha bir titul əlavə edib.
Fernando Muslera “Estudiantes”lə növbəti titullarını qazanıb
"Qalatasaray"ın keçmiş qapıçısı Fernando Muslera yeni komandası - Argentinanın "Estudiantes" klubunda növbəti uğuruna imza atıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, təcrübəli qapıçı son bir həftə ərzində iki fərqli turnirdə kubok qazanaraq karyerasına daha bir titul əlavə edib.
"Estudiantes" Argentina Çempionlar Kubokunun finalında "Platense" ilə qarşılaşıb. Görüş Musleranın komandasının 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb və kubok "Estudiantes"in muzeyinə aparılıb.
Qeyd edək ki, "Estudiantes" bir həftə əvvəl, dekabrın 14-də Argentina Liqasının 2-ci mərhələsinin finalında "Rasinq Klub"u məğlub edərək çempion olmuşdu.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре