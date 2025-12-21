Fernando Muslera “Estudiantes”lə növbəti titullarını qazanıb

"Qalatasaray"ın keçmiş qapıçısı Fernando Muslera yeni komandası - Argentinanın "Estudiantes" klubunda növbəti uğuruna imza atıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, təcrübəli qapıçı son bir həftə ərzində iki fərqli turnirdə kubok qazanaraq karyerasına daha bir titul əlavə edib.

 

"Estudiantes" Argentina Çempionlar Kubokunun finalında "Platense" ilə qarşılaşıb. Görüş Musleranın komandasının 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb və kubok "Estudiantes"in muzeyinə aparılıb.

Qeyd edək ki, "Estudiantes" bir həftə əvvəl, dekabrın 14-də Argentina Liqasının 2-ci mərhələsinin finalında "Rasinq Klub"u məğlub edərək çempion olmuşdu.