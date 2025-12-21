https://news.day.az/azerinews/1804124.html Naxçıvanda ər-arvad dəm qazından ölüb Naxçıvanda ər-arvad dəm qazından ölüb. APA xəbər verir ki, hadisə Babək rayonu, Hacıvar kəndində baş verib. Dəm qazı sızması nəticəsində 1996-cı il təvəllüdlü Altay Cəfərov və onun həyat yoldaşı, 1998-ci il təvəllüdlü Səmənnaz Cəfərova dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
APA xəbər verir ki, hadisə Babək rayonu, Hacıvar kəndində baş verib.
Dəm qazı sızması nəticəsində 1996-cı il təvəllüdlü Altay Cəfərov və onun həyat yoldaşı, 1998-ci il təvəllüdlü Səmənnaz Cəfərova dünyasını dəyişib.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı Babək Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
