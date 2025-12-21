Naxçıvanda ər-arvad dəm qazından ölüb

APA xəbər verir ki, hadisə Babək rayonu, Hacıvar kəndində baş verib.

Dəm qazı sızması nəticəsində 1996-cı il təvəllüdlü Altay Cəfərov və onun həyat yoldaşı, 1998-ci il təvəllüdlü Səmənnaz Cəfərova dünyasını dəyişib.

Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

Faktla bağlı Babək Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.