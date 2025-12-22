Plastik pəncərə altlığını ağardan vasitə
Xüsusilə isti mövsümdə pəncərə altlıqlarında toz və kir daha tez yığılır. Bu da plastik səthlərin zamanla bozarmasına səbəb olur. Lakin sadə və ev şəraitində hazırlanan bir vasitə ilə bu problemi asanlıqla aradan qaldırmaq mümkündür.
Milli.Az xəbər verir ki, bu üsul üçün cəmi üç sadə məhsul kifayətdir.
- paltar sabunu,
- diş məcunu,
- su.
Əvvəlcə paltar sabununu xırda sürtgəcdən keçirin. Təxminən 2 xörək qaşığı sabun kifayətdir. Üzərinə 2 xörək qaşığı qaynar su əlavə edin və yaxşıca qarışdırın. Qarışığı bir neçə dəqiqə su hamamında saxlayın. Daha sonra üzərinə 2 xörək qaşığı diş məcunu əlavə edib yenidən qarışdırın.
Metodun müəllifi bildirir ki, paltar sabununun özünəməxsus qoxusu olsa da, o, müxtəlif ləkələri asanlıqla təmizləyir və çirki effektiv şəkildə aradan qaldırır.
- Əvvəlcə pəncərə altlığını nəm parça ilə silin.
- Hazırladığınız məcunu fırça vasitəsilə səthə çəkin.
- Dairəvi hərəkətlərlə səthi təmizləyin.
- Sonda qalan qarışığı nəm parça ilə silərək tam təmizləyin.
Bu üsul plastik pəncərə altlıqlarının əvvəlki ağ və təmiz görünüşünü geri qaytarmağa kömək edir.
