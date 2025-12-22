Dəm qazından boğularaq ölən Altay hərbçi imiş

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Naxçıvanda ər və arvad dəm qazı sızmasından boğularaq ölüblər.

Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki,  hadisə nəticəsində həyatını itirən 29 yaşlı Altay Cəfərov hərbçi olub.

Mərhumun həyat yoldaşı, 27 yaşlı Səmənnaz Cəfərova da dünyasını dəyişib.

Onların 2 yaşlı övladı həmin gün nənəsigildə olub.