Nadir Qafarzadənin ikinci nəvəsi doğulacaq Müğənni Nadir Qafarzadənin ikinci nəvəsi dünyaya gələcək. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bu haqda "Öz aramızda" proqramında deyib. Sənətçinin oğlu Əzizin övladı dünyaya gələcək. N.Qafarzadə deyib ki, nəvəsinə Nadir adı qoyacaqlar. Qeyd edək ki, Əziz bir müddət əvvəl Sevil adlı xanımla ailə qurub.
