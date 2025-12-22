Şuşada bayram yarmarkası keçirilir

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə Şuşa şəhərindəki "Güllü bağ"da bayram yarmarkası keçirilir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, yarmarka yanvarın 3-dək davam edəcək. Bununla yanaşı, dekabrın 31-də saat 17:00-da konsert proqramı təşkil olunacaq.