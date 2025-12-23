https://news.day.az/azerinews/1804532.html "İçərişəhər"də yeni muzeylər yaradılacaq "İçərişəhər"də yeni muzeylər yaradılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud İdarənin 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə 60-dan çox tədbir keçirilib, turistlərin sayında 5-10% artım müşahidə edilir.
"İçərişəhər"də yeni muzeylər yaradılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud İdarənin 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə 60-dan çox tədbir keçirilib, turistlərin sayında 5-10% artım müşahidə edilir.
R.Mahmud qeyd edib ki, "İçərişəhər"də yeni muzeylərin yaradılması nəzərdə tutulub.
