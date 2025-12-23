https://news.day.az/azerinews/1804585.html Ödənişsiz psixoloji yardım almaq hüququ olan şəxslərin siyahısı genişləndirilir Ödənişsiz psixoloji yardım almaq hüququ olan şəxslərin əhatə dairəsi genişləndirilir. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan "Psixoloji yardım haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, "Minatəmizləmə fəaliyyəti haqqında" Qanuna uyğun olaraq zərərçəkmişlərin ödənişsiz psixoloji yardım almaq hüququ olacaq.
