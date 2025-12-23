Əqli mülkiyyət mübahisələri üzrə Apellyasiya şurasına yeni səlahiyyət veriləcək
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin dekabrın 26-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyində yer alan "Patent haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi barəsində iddia sənədinin verilməsi, onun ekspertizası, patentin verilməsi, həmçinin patent müvəkkillərinin attestasiyası, qeydiyyatı və fəaliyyəti ilə bağlı mübahisələrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) əqli mülkiyyət mübahisələri üzrə Apellyasiya şurasında (bundan sonra - Apellyasiya şurası) apellyasiya şurasında baxılacaq.
