https://news.day.az/azerinews/1804764.html Balaəli ilk dəfə yeni dəbdəbəli VİLLASINI nümayiş etdirdi - VİDEO Meyxanaçı Balaəli Maştağalı özünə yeni villa alıb. Day.Az xəbər verir ki, söz ustası ilk dəfə dəbdəbəli evinin qapılarını çıkiliş üçün açıb. Onun iki mərtəbəli villası izləyicilərin marağına səbəb olub. Sözügedən müzakirələrə səbəb olan görüntünü təqdim edirik:
