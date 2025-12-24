Lalə Azərtaş evini nümayiş etdirdi

Tele-aparıcı Lalə Azərtaş evini nümayiş etdirib. 

Day.Az xəbər verir ki, o, yeni il abu-havalı evindən görüntünü izləyiciləri ilə bölüşüb. 

Sözügedən görüntülər marağa səbəb olub.