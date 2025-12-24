Cənubi Qafqazda yekun və geridönülməz sülh labüddür, o, mütləq baş verəcək - İlham Məmmədzadə "Tofiq Abbasovla Dialoq" verlişində - FOTO - VİDEO
"Baku Network" ekspert platformasında "Tofiq Abbasovla Dialoq" analitik verlişinin növbəti buraxılışı yayımlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, verlişin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru, professor İlham Məmmədzadə olub.
Verlişin gedişində Tofiq Abbasov və İlham Məmmədzadə Cənubi Qafqazda sülh prosesisinin yaratdığı perspektivləri, Ermənistandakı daxili siyasi vəziyyəti, regionda tam sabitliyə töhfə verən və ya əksinə, əngəl yaradan amilləri, eləcə də dini institutların rolunu müzakirə ediblər.
İlham Məmmədzadə qeyd edib ki, yekun və geridönülməz sülhün bərqərar olması labüd prosesdir, lakin bu yola gedən yol zaman və səbir tələb edir. Onun sözlərinə görə, Ermənistanın məğlubiyyəti cəmiyyət daxilində parçalanmaya gətirib çıxarıb və sülh prosesinə təhlükə yaradan revanşist dairələrin fəallığı hələ də qalmaqdadır.
Proqram zamanı Ermənistan Apostol Kilsəsinin roluna xüsusi diqqət yetirilib. Professor vurğulayıb ki, kilsə tarixən yalnız dini deyil, həm də siyasi funksiyalar yerinə yetirib, əhəmiyyətli resurslara malik olub və xaricdəki diasporlara ciddi təsir göstərib. Onun fikrincə, kilsə strukturlarının bir hissəsi revanşist əhval-ruhiyyəni və sülh təşəbbüslərinə müqaviməti dəstəkləməklə hələ də sabitliyi pozan amil olaraq qalır.
Ermənistan rəhbərliyindən danışan professor bildirib ki, daxili və xarici təzyiqlərə baxmayaraq, Baş nazir Nikol Paşinyan müsbət dəyişikliklər və sülh prosesinin irəliləməsi ilə bağlı əsas fiqur olaraq qalır. Bununla yanaşı, o, rəsmi İrəvanın mövqeyində ziddiyyətlərin olduğunu vurğulayıb: regional kommunikasiyaların əhəmiyyəti barədə bəyanatlar tez-tez onların bloklanmasına yönəlmiş praktik addımlarla müşayiət olunur.
Verilişdə regional nəqliyyat-logistika layihələrinin, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti ayrıca müzakirə edilib. Məmmədzadənin sözlərinə görə, bu təşəbbüslər obyektiv olaraq regionun bütün ölkələri, eləcə də Ermənistan üçün faydalıdır, onlara qarşı müqavimət isə çox vaxt xarici oyunçuların təsiri və daxili revanşist qrupların mövqeyi ilə şərtlənir.
Professor həmçinin xatırladıb ki, Azərbaycan iqtisadiyyat, energetika və humanitar əməkdaşlıq sahəsində praqmatik təşəbbüsləri suverenlik məsələlərində qəti mövqe ilə birləşdirərək sülh prosesinə sadiqliyini ardıcıl şəkildə nümayiş etdirir.
"Tofiq Abbasovla dialoq" proqramının tam versiyasını "Baku Network" platformasının resurslarından izləmək mümkündür.
