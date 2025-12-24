https://news.day.az/azerinews/1804851.html Bəzi stansiyasiyalarda qatarlara “Minik yoxdur” yazılıb? - AÇIQLAMA Bənövşəyi xətdə sərnişinlərin metropolitendən daha intensiv istifadə etməsi üçün, intervalları azaldaraq müvafiq şərait yaradılması məqsədilə 5-vaqonlu qatarlardan istifadə olunur. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib.
Qeyd edilib ki, bənöşəyi xətdə bütün stansiyalar 7 vaqonlu qatarlar üçün hesablanıb və bu səbəbdən həmin stansiyalarda qatarların dayanmayacağı sahələrdə "Minik yoxdur" qeydləri yazılıb.
"Bu isə sərnişinlərin düzgün yönləndirilməsi, platformada qatara minmək üçün düzgün sahələrdə yerləşməsi və onların rahatlığı üçün atılmış növbəti addımdır",-deyə qurumdan əlavə edilib.
