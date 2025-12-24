Xərçəngə qalib gəlib şəhid qardaşının məzarını

Şəhid leytenant Qabil Orucəliyevin qardaşı İsa Orucəliyev ağır xəstəliklə mübarizədən qalib çıxıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, səkkiz ay ərzində Türkiyədə xərçəng xəstəliyinə görə müalicə alan İsa Orucəliyev artıq sağalıb və vətənə - Naxçıvana qayıdıb.

O, hava limanına enən kimi ilk olaraq şəhid qardaşı Qabil Orucəliyevin məzarını ziyarət edərək onun xatirəsini ehtiramla anıb.

Bu duyğulu anlar həm ailə üzvləri, həm də ictimaiyyət tərəfindən böyük hörmət və kövrəkliklə qarşılanıb.