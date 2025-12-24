https://news.day.az/azerinews/1804866.html Oyuncaq aldı, sistem içki və tütün məhsulu kimi tanıdı – ƏDV-ni qaytarmadı - FOTO Bakıda fəaliyyət göstərən mağazalardan birində alıcı maraqlı vəziyyətlə qarşılaşıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, vətəndaş "dekoliv" adlı dükandan 19.90 manat dəyərində oyuncaq alıb və ödənişi QR kod vasitəsilə həyata keçirib.
