Azərbaycanda bu siqaretlərin satışı müvəqqəti dayandırıldı

"Kent" markalı siqaretlərin satışı müvəqqəti dayandırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli.Az bazardakı mənbələrdən məlumat əldə edib.
Məlumata görə, topdansatış mərkəzlərində "Kent" markası adı altında satılan siqaret çeşidlərinin satışı müvəqqəti dayandırılıb. Pərakəndə formada isə satışlar davam edir.
Satıcılar topdansatışın dayandırılmasını gələn il baş verəcək qiymət artımları ilə əlaqələndirirlər.
Qeyd edək ki, sözügedən markanın Azərbaycanda 10-a yaxın çeşidi satılmaqdadır.
