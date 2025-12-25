https://news.day.az/azerinews/1805037.html Xəzər rayonunda qumbara aşkarlandı - VİDEO Bakının Xəzər rayonu ərazisində sursat aşkarlanıb. Day.Az FHN-ə istinadla xəbər verir ki, aşkar edilmiş 1 ədəd partladıcısı üzərində olan F-1 əl qumbarası ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb.
