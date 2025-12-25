Xəzər rayonunda qumbara aşkarlandı

Bakının Xəzər rayonu ərazisində sursat aşkarlanıb.

Day.Az FHN-ə istinadla xəbər verir ki, aşkar edilmiş 1 ədəd partladıcısı üzərində olan F-1 əl qumbarası ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb.