https://news.day.az/azerinews/1805256.html Azərbaycanın Perudakı Səfirliyi aztəminatlı ailələrin uşaqlarına Milad və Yeni İl hədiyyələri təqdim edib - FOTO Azərbaycanın Perudakı Səfirliyi aztəminatlı ailələrin uşaqlarına Milad və Yeni İl hədiyyələri təqdim edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Azərbaycanın Perudakı Səfirliyi, Peru-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun üzvü, millət vəkili Rosangella Bárbaran ilə birlikdə Komaz rayonunda yerləşən Las Lomas de Nueva Esperanza ərazisində yaşayan aztəminatlı ailələrin uşaqlarına Milad və Yeni İl hədiyyələri təqdim edib", - deyə paylaşımda bildirilir.
