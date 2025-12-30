Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı ilə əlaqədar sosial şəbəkə səhifələrində paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni iliniz mübarək!".