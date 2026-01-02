https://news.day.az/azerinews/1806800.html Bayram axşamı eyvandan yıxılan kişi öldü Göyçay rayonunda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Çayarxı kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Sarvan Əhmədov yanvarın 1-nə keçən gecə yaşadığı evdə baş nahiyəsindən xəsarətlə xəstəxanaya gətirilib. Tibbi yardıma baxmayaraq o, bir gün sonra xəstəxanada vəfat edib.
Bildirilib ki, həmin gün S.Əhmədov qan təzyiqinin yüksəlməsi nəticəsində müvazinətini itirərək 2-ci mərtəbənin eyvanından yıxılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
