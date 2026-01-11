Güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, Bakı İdman Sarayında keçirilən yarışın son günündə sərbəst güləş üzrə 61, 70, 79, 92 və 125 kiloqramda medalçılar müəyyənləşib.
Çempionatına 61 kiloqram çəki dərəcəsində Nürəddin Novruzov (Neftçi), Ceyhun Allahverdiyev (MOİK), Əliabbas Rzazadə (Neftçi), Fərhad Hacıyev (Neftçi)
70 kiloqramda Kənan Heybətov (Sərhədçi), Ramik Heybətov (AHİTA), Omar Gülməmmədov (Neftçi), Mircavad Nəbiyev (AHİTA, Abşeron), 79 kiloqramda Cəbrayıl Hacıyev (AGF), Fərid Cabbarov (Neftçi), Sahib Dadaşov (Neftçi), Ramiz Həsənov (Gəncə, Təhsil 1), 92 kiloqramda Ali Tsokayev (AGF), Abubakr Abakarov (AGF), Şəmistan Axundov (Neftçi), Təbriz Bayramov (Sumqayıt, Təhsil), 125 kiloqramda isə Yusif Dursunov (Neftçi) və Giorgi Meşvildişvili (Neftçi) Azərbaycan çempionu olublar.
