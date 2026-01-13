https://news.day.az/azerinews/1809181.html Zəngilanda yeni yaşayış məhəlləsi tikiləcək - 34 milyon manatlıq LAYİHƏ Zəngilan şəhərində yerləşən 2-ci yaşayış məhəlləsinin tikinti-quraşdırma işlərinə başlanılır. Day.Az Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə xidməti artıq bununla bağlı müvafiq işlərə start verib. Belə ki, qurum hazırda yaşayış məntəqəsini tikəcək şirkəti müəyyənləşdirməkdədir.
Zəngilanda yeni yaşayış məhəlləsi tikiləcək - 34 milyon manatlıq LAYİHƏ
Zəngilan şəhərində yerləşən 2-ci yaşayış məhəlləsinin tikinti-quraşdırma işlərinə başlanılır.
Day.Az Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə xidməti artıq bununla bağlı müvafiq işlərə start verib.
Belə ki, qurum hazırda yaşayış məntəqəsini tikəcək şirkəti müəyyənləşdirməkdədir.
Eyni zamanda qurum sözügedən işlərin 33,9 milyon manata başa gələcəyini proqnozlaşdırıb.
Qeyd edək ki, bu il dövlət büdcəsindən işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpasına 3,5 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре