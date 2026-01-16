https://news.day.az/azerinews/1809767.html Kamil Zeynallı anası və qızı ilə - VİDEO Fitness məşqçisi Kamil Zeynallı doğum gününü ailə üzvləri ilə birlikdə keçirib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, idmançı özəl günü münasibətilə tort kəsərək anası Sahilə xanım və qızı Sahilə ilə səmimi anlar yaşayıb. Paylaşılan videoda ailə mühiti, isti münasibətlər və sevinc hissi açıq şəkildə hiss olunub.
