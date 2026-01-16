https://news.day.az/azerinews/1809965.html Bu tarix də bayramlar sırasına daxil edildi - RƏSMİ 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü iş günü hesab edilən bayram günü olub. Day.Az-ın məlumatına görə, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb. Qanuna əsasən, Dövlət Suverenliyi Günü Azərbaycan Respublikasının bayramları sırasına daxil edilib.
Bu tarix də bayramlar sırasına daxil edildi - RƏSMİ
20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü iş günü hesab edilən bayram günü olub.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb.
Qanuna əsasən, Dövlət Suverenliyi Günü Azərbaycan Respublikasının bayramları sırasına daxil edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре