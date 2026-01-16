Bu tarix də bayramlar sırasına daxil edildi

20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü iş günü hesab edilən bayram günü olub.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb.

Qanuna əsasən, Dövlət Suverenliyi Günü Azərbaycan Respublikasının bayramları sırasına daxil edilib.