Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması bir il müddətinə uzadıldı

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasının müddəti uzadılıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların dayandırılması haqqında" qanuna dəyişiklikdə əksini tapıb.

Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikası ərazisində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2027-ci il yanvarın 1-dək dayandırılır.

Qanun 2026-cı il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.