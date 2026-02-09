https://news.day.az/azerinews/1814925.html Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması bir il müddətinə uzadıldı Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasının müddəti uzadılıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların dayandırılması haqqında" qanuna dəyişiklikdə əksini tapıb.
Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikası ərazisində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2027-ci il yanvarın 1-dək dayandırılır.
Qanun 2026-cı il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.
