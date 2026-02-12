https://news.day.az/azerinews/1815578.html Ər-arvad dəm qazından zəhərləndi - Biri öldü Bakıda ər-arvad dəm qazından zəhərlənib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gecə Sabunçu rayonu Nardaran qəsəbəsində baş verib. 1962-ci il təvəllüdlü Rəşad Əliyev və həyat yoldaşı 1968-ci il təvəllüdlü Dilarə Əliyeva evdə qazdan zəhərləniblər. R.Əliyev hadisə yerində ölüb.
