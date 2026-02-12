https://news.day.az/azerinews/1815743.html Külək güclənəcək - Xəbərdarlıq Küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, fevralın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verib.
Məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Xızı, Qobustan, Neftçala, Hacıqabul, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Daşkəsən, Goranboy, Mingəçevir, Şabran, Siyəzəndə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq cənub-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
