İmsaka durmayanların səhhətində bu risklər yaranır
Ramazan ayında sağlam və düzgün hesab etdiyimiz bir çox şey əslində sağlamlığımız üçün riskdir. Belə riskli vəziyyətlərdən biri də sübh tezdən yemək yemədən (imsak) oruc tutmaqdır.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Ramazanın gəlişi ilə qidalanma vərdişləri dəyişib. Gündə iki dəfə - imsak və iftar yeməyə keçmək müəyyən risklər gətirir. Mütəxəssislər tərəfindən aparılan araşdırmalar bu riskləri və onlardan necə qaçınmaq lazım olduğunu açıqlayıb.
Bir çox insan Ramazan ayında iş, sosial həyat və ya digər məsuliyyətlər səbəbindən imsakı buraxır. Lakin bədənin gün ərzində ehtiyac duyduğu enerji və qida maddələrini təmin edən sahuru buraxmaq bədəndə müəyyən reaksiyalara səbəb olur. Mütəxəssislərin fikrincə, sahuru buraxmaq uzun müddətli oruc tutmağa səbəb olur və nəticədə qan şəkərinin qəfil düşməsinə, sürətli yorğunluğa və diqqətin itirilməsinə səbəb olur.
Mütəxəssislərə görə, imsak olmadan oruc tutmaq oruc müddətini uzadır və bədənin enerji ehtiyaclarını daxildən ödəməyə çalışmasına səbəb olur. Bu, zülal yandırılmasını artırır. İtirilən zülal miqdarı artdıqda və kifayət qədər zülal qəbul edilmədikdə, bu, əzələ itkisi riski yaradır. Mütəxəssislər əzələ balansını qorumaq və maddələr mübadiləsini dəstəkləmək üçün sahurda zülal qəbuluna diqqət yetirilməli olduğunu bildirirlər.
Mütəxəssislər həmçinin zülal qəbulunun yalnız imsakda deyil, həm də iftarda (oruc açarkən) edilməli olduğunu bildirirlər.
Bundan əlavə, sübh yeməyi yeyə bilməyən şəxslərin iftar menyusu üçün mütləq zülalla zəngin qidalar seçmələri tövsiyə olunur.
