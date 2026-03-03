Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Od çərşənbəsi ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Od çərşənbəsi ilə bağlı paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Uca Allah mərhəmətini xalqımızdan heç zaman əsirgəməsin! Od çərşənbəniz mübarək!"