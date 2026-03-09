https://news.day.az/azerinews/1820945.html Naxçıvan aeroportunun fəaliyyəti bərpa edilir Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının fəaliyyəti bu gün Bakı vaxtı ilə saat 18:00-dan etibarən bərpa ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə aeroportdan bildirilib. Qeyd edilib ki, ilkin olaraq daxili istiqamət bərpa olunur.
Naxçıvan aeroportunun fəaliyyəti bərpa edilir
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının fəaliyyəti bu gün Bakı vaxtı ilə saat 18:00-dan etibarən bərpa ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə aeroportdan bildirilib.
Qeyd edilib ki, ilkin olaraq daxili istiqamət bərpa olunur.
Məlumatda vurğulanıb ki, hazırda hava limanının dron zərbəsindən zərər görmüş hissələrində təmir işləri aparılmaqdadır.
Qeyd edək ki, martın 5-də Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına dron hücumu olub. İran ərazisindən uçan dron aeroportun binasına və Babək rayon Şəkərabad kənd tam orta məktəbin yaxınlığına düşərək partlayıb.
Hadisə nəticəsində 4 mülki şəxs xəsarət alıb.
