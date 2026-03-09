Naxçıvan aeroportunun fəaliyyəti bərpa edilir

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının fəaliyyəti bu gün Bakı vaxtı ilə saat 18:00-dan etibarən bərpa ediləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə aeroportdan bildirilib.

Qeyd edilib ki, ilkin olaraq daxili istiqamət bərpa olunur.

 

Məlumatda vurğulanıb ki, hazırda hava limanının dron zərbəsindən zərər görmüş hissələrində təmir işləri aparılmaqdadır.

Qeyd edək ki, martın 5-də Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına dron hücumu olub. İran ərazisindən uçan dron aeroportun binasına və Babək rayon Şəkərabad kənd tam orta məktəbin yaxınlığına düşərək partlayıb.

Hadisə nəticəsində 4 mülki şəxs xəsarət alıb.