Ötən ay Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adlar açıqlanıb
2026-cı ilin fevral ayı ərzində Azərbaycanda yeni doğulan uşaqlara ən çox verilən adlar açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, Ədliyyə Nazirliyindən Milli.Az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki,oğlan uşaqları arasında ən çox seçilən ad Uğur olub. Bu ad 147 uşağa verilib.
Sonrakı yerlərdə Əli (102), Hüseyn (100), Miran (93), Raul (92), Yusif (85), Ömər (62), Ayxan (55), Murad (55) və Fateh (53) adları qərarlaşıb.
Qız uşaqları arasında isə ən çox verilən ad Məryəm olub. Fevral ayında bu ad 121 qıza qoyulub. Daha sonra Melisa (101), Alisa (93), Zeynəb (89), Nilay (88), İnci (81), Ayla (80), Zəhra (79), Aylin (78) və Fatimə (75) adları ən çox seçilən adlar sırasında yer alıb.
