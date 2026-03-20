Rusiya Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini endirib

Rusiya Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini (əsas faiz dərəcəsi -red.) 15%-ə endirib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Mərkəzi Bankı məlumat yayıb.

 

İlin əvvəlindən bəri tənzimləyici qurum ardıcıl ikinci dəfə faiz dərəcəsini 0,5 faiz bəndi azaldaraq 15%-ə gətirib.

Qeyd edək ki, bu, Rusiya Mərkəzi Bankının uçot faizini ardıcıl yeddinci dəfə aşağı salmasıdır.