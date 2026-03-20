Rusiya Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini endirib
Rusiya Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini (əsas faiz dərəcəsi -red.) 15%-ə endirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Mərkəzi Bankı məlumat yayıb.
İlin əvvəlindən bəri tənzimləyici qurum ardıcıl ikinci dəfə faiz dərəcəsini 0,5 faiz bəndi azaldaraq 15%-ə gətirib.
Qeyd edək ki, bu, Rusiya Mərkəzi Bankının uçot faizini ardıcıl yeddinci dəfə aşağı salmasıdır.
