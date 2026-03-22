3 bürc üçün 35 günlük "xaos" dövrü başladı
Vedik astrologiyasında karma və ədalət planeti kimi tanınan Saturn 13 mart 2026-cı il tarixində Balıq bürcünə daxil olub.
Milli.Az xəbər verir ki, 17 aprel 2026-cı ilə qədər davam edəcək bu 35 günlük periodda astroloqlar üç bürc üçün ciddi xəbərdarlıq edirlər.
TƏRƏZİ
Saturnun Tərəzi bürcündə güclü təsirə malik olduğunu nəzərə alsaq, bu dövrün effektləri sizin üçün olduqca nəzərəçarpan olacaq.
Gözlənilməz xərclər büdcənizi sarsıda bilər; vacib maliyyə qərarlarını təxirə salmaq daha ağıllı addımdır.
Gündəlik dialoqlarda ehtiyatlı olun - kiçik anlaşılmazlıqlar böyük münaqişələrə çevrilə bilər.
OĞLAQ
İdarəedici planeti Saturn olan Oğlaqlar bu prosesdən ən çox təsirlənənlər sırasındadır.
Özünəinam azala bilər, işdə motivasiya düşkünlüyü yaşamağınız mümkündür.
Davam edən məhkəmə və ya rəsmi işlərdə gecikmələr, yaxud qəlizləşmələr ola bilər.
Bu müddət ərzində borc almaqdan və ya borc verməkdən qətiyyən qaçın.
DOLÇA
Saturnun ikinci idarəedici planeti olduğu Dolçalar üçün karyera və şəxsi münasibətlər ön plandadır.
İşlə bağlı qərarlarda tələsməmək kritik əhəmiyyət daşıyır. Ani addımlar gözlənilməz problemlərə zəmin yarada bilər.
Şəxsi həyatda gərginlik hiss oluna bilər. Sevdiklərinizlə ünsiyyətdə səbirli olmaq bu dövrü daha rahat keçirməyinizə kömək edəcək.
