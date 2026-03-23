Messi cərimə zərbələrindən vurulan qolların sayına görə Peleni keçib

Argentinalı hücumçu Lionel Messi cərimə zərbələrindən vurulan qolların sayına görə Braziliya millisində üçqat dünya çempionu Peleni ötüb.

Day.Az-ın məlumatına görə, L.Messi futbol tarixində bu göstəriciyə görə ikinci yerə çıxıb.

 

Əsas Futbol Liqasının (MLS) müntəzəm mövsümünün "Nyu-York Siti" ilə səfər matçında (3:2) L.Messi karyerasında 71-ci qolunu cərimə zərbəsindən vurub. Rekord göstərici Braziliya milli komandasının sabiq futbolçusu Juninyo Pernambukanoya məxsusdur, onun aktivində bu cür vurulmuş 77 qol var.

 