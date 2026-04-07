Yaxın Şərqdəki münaqişə Orta Dəhliz üzrə nəqliyyatın artmasına səbəb ola bilər – BVF
Yaxın Şərqdəki münaqişə Orta Dəhliz üzrə tranzitin artmasına səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Trend bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fonduna (BVF) istinadən məlumat verir.
"Yaxın Şərqdəki konfliktin gərginləşməsi İsraildən və Fars körfəzi ölkələrindən turist axınının daha da azalmasına, inflyasiya təzyiqlərinin artmasına və maliyyə şərtlərinin sərtləşməsinə səbəb ola bilər. Daha uzunmüddətli bir münaqişə maliyyə və turizm axınlarının Gürcüstana yönəlməsinə və Orta Dəhliz üzrə tranzitin artmasına gətirib çıxara bilər", - deyə fondun hesabatında qeyd edilir.
BVF-in analitikləri bildirirlər ki, Ukraynadakı münaqişənin sülh yolu ilə həlli, miqrasiya, maliyyə axınları və tranzit ticarətlə bağlı prosesləri müəyyən qədər düzəldə bilər, lakin eyni zamanda geniş regional sabitliyə və etimadın güclənməsinə kömək edəcək.
"Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdəki çətinliklər investorların ruhuna və birbaşa xarici investisiyaların həcminə mənfi təsir göstərə bilər, halbuki Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan investor tərəfindən həyata keçirilən 6,6 milyard dollarlıq daşınmaz əmlak layihəsi iqtisadiyyatın və məşğulluğun artması üçün böyük potensiala malikdir", - məlumatda vurğulanıb.
Qeyd edək ki, Orta Dəhliz regionun bir sıra ölkələrindən keçən, Asiya ilə Avropanı birləşdirən nəqliyyat və ticarət marşrutudur. Bu, ənənəvi Şimal və Cənub dəhlizlərinə alternativdir.
Marşrut Çindən başlayır və Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan kimi Mərkəzi Asiya ölkələrindən keçərək, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçərək Avropaya çatır. Orta Dəhliz Asiyanın şərq bölgələrini, o cümlədən, Çini Avropa ilə birləşdirən, daha uzun dəniz yollarından yan keçməklə quru yolu təklif edir.
