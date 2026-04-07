Azərbaycan bizim əsas tərəfdaşlarımızdan biridir – Belarusun sənaye naziri - FOTO
Azərbaycan bizim əsas tərəfdaşlarımızdan biridir.
Day.Az bildirir ki, bunu Trend-ə Belarus Respublikasının sənaye naziri Andrey Kuznetsov bildirib.
Onun sözlərinə görə, Minsk Avtomobil Zavodunun şassisi əsasında Gəncə Avtomobil Zavodunda yeni kommunal texnikanın (100 ədəd) yığılması ilə bağlı sazişin imzalanması - ölkələr arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın növbəti addımıdır.
"Belarus texnikası Azərbaycan bazarında yaxşı nəticələr göstərib. İndi 100 maşın komplektinin təchizatı üzrə müqavilə imzalanıb, bunlardan biz birgə olaraq Azərbaycanın ehtiyacları üçün kommunal maşınlar istehsal edəcəyik. Bu, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da inkişafı üçün növbəti addımdır", - deyə nazir bildirib.
"Son üç ildə ticarət dövriyyəmizi ikiqat artırmışıq və birgə müəssisələr yaradaraq qarşılıqlı faydalı ikitərəfli əlaqələrimizi inkişaf etdirəcəyik. Azərbaycanla münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir. Minsk Traktor Zavodu ilə yaxşı göstəricilərimiz var və Minsk Avtomobil Zavodu ilə əməkdaşlıq da davam edir", - nazir əlavə edib.
Gəncə Avtomobil Zavodu və MAZ arasında əməkdaşlıq çərçivəsində istehsal olunan kommunal texnika müasir avadanlıqla təchiz edilib və bu avadanlıqlar Gəncədə hazırlanıb və yığılmaqdadır. Bu texnika, ölkə ərazisindəki şəhər infrastrukturunun xidmət göstərilməsi məqsədilə istifadə olunacaq. Bu layihə, ölkənin kommunal parkının yenilənməsinə kömək edir.
Qeyd edək ki, bu gün Minskdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Gəncə Avtomobil Zavodu İstehsalat Birliyi Müşahidə Şurasının sədri Xanlar Fətiyev və MAZ ASC-nin baş direktoru Valeri İvankoviç arasında saziş imzalanıb.
Saziş, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycana dövlət səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev və Prezident Aleksandr Lukaşenko tərəfindən verilmiş tapşırıqların icrası çərçivəsində imzalanıb.
