Azərbaycan və Meksika mədəni və təhsil əməkdaşlığı məsələlərini müzakirə ediblər

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İztapalapa meri Aleida Alaves Ruis "X" səhifəsində bildirib.

"Azərbaycanın Meksikadakı səfiri Seymur Fətəliyev ilə görüşümüz zamanı o, hökumətimizdə inkişaf etdirdiyimiz yağış sularının toplanması sistemi ilə maraqlandı; bundan əlavə, mədəni və təhsil əməkdaşlığı məsələlərini müzakirə etdik", - deyə paylaşımda qeyd olunub.