https://news.day.az/azerinews/1826844.html
Azərbaycanda 5G texnologiyası üçün tezlik zolaqları müəyyənləşdiriləcək
Eyni zamanda bu zolaqların digər xidmətlərdən boşaldılması və operatorlara ayrılması, 5G tezlik zolaqlarının qonşu ölkələrlə koordinasiya edilməsi təmin olunacaq.
Sözügedən işlərin cari il ərzində yerinə yetirməsi nəzərdə tutulub.
