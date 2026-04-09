Azərbaycanda 5G texnologiyası üçün tezlik zolaqları müəyyənləşdiriləcək

Azərbaycanda 5G texnologiyasının tətbiqi ilə bağlı Lisenziya Müqaviləsinə müvafiq əlavələr hazırlanacaq.

Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, ölkədə 5G texnologiyası üçün tezlik zolaqları müəyyənləşdiriləcək.

Eyni zamanda bu zolaqların digər xidmətlərdən boşaldılması və operatorlara ayrılması, 5G tezlik zolaqlarının qonşu ölkələrlə koordinasiya edilməsi təmin olunacaq.

Sözügedən işlərin cari il ərzində yerinə yetirməsi nəzərdə tutulub.