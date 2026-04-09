Azərbaycanda çoxuşaqlı qadınlar üçün müavinətə müraciətin yeni qaydası tətbiq olunacaq
5-dən çox uşağıolan qadınlara aylıq sosial müavinətin təyin edilməsi üzrə arayışın verilməsi ilə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşir.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, 20 may 2026-cı ilə qədər Xidmətin Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə (bundan sonra - EHİS) inteqrasiyasının təmin edilməsi nəzərdə tutulur.
İyunun 1-nə qədər xidmətin mövcüd iş axının təqdim edilməsi, iyunun 22-nə qədər isə xidmətin təkmilləşdirmələr nəzərə alınmaqla yeni iş axınının təqdim edilməsi və razılaşdırılması planlaşdırılır.
Sentyabrın 9-na qədər isə xidmətin mygov platformasında istifadəyə verilməsi (istismar mühitində) nəzərdə tutulur.
Bununla bağlı işləri Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi icra edəcək.
