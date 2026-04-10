Azərbaycanda vulkan püskürdü

Abşeron yarımadasında yerləşən "Bozdağ-Güzdək" palçıq vulkanda növbəti püskürmə qeydə alınıb.

Bu barədə Day.Az-a Püskürmə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, püskürmə yerli vaxtla saat 22:26-da başlayıb və altı dəqiqə davam edib. Püskürmə bir faza ilə xarakterizə olunub.

Palçıq vulkanlarının monitorinqi stansiyalarının məlumatlarına əsasən Bozdağ-Güzdək palçıq vulkanda ocağın dərinliyi 3.0 kilometr, püskürməyin davamlılığı 6 dəq, ayrılan enerjisi isə - 6.32*106 Coul təyin edilmişdir.