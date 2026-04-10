Ata Abdullayev qəzaya DÜŞDÜ
Bir müddət əvvəl həbsdən çıxan bloger Ata Abdullayev qəzaya düşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, özü məlumat verib.
"Bir müddət əvvəl digər hərəkət iştirakçısının diqqətsizliyi səbəbindən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi keçirdim. Şükürlər olsun ki, hər şey salamatlıqla başa çatdı. Bu hadisə mənə bir daha göstərdi ki, yolda diqqətli olmaq insan həyatını xilas edir. Bütün sürücülərdən xahiş edirəm ki, ara məsafəsini qorusunlar, sürət həddini aşmasınlar və daim diqqətli olsunlar. Heç kim bir anlıq səhlənkarlıq ucbatından həyatını riskə atmasın. Allah hər kəsi qorusun. Hörmətlə, Ata Abdullayev"- deyə, bloger qeyd edib.
Lakin A.Abdullayev nə zaman və harada qəzaya düşdüyünü açıqlamayıb.
